Куприянов Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1904
Сын: Куприянов Спиридон Матвеевич
Мать ребёнка: Куприянова Василиса Лаврентьевна
Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куприянова Надежда Матвеевна
Мать ребёнка: Куприянова Василиса Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно