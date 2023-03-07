Куприянов Спиридон Матвеевич
Место рождения
Дата рождения07.12.1904
Дата смерти17.01.1942
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1904
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Шмелькова Зоя Спиридоновна
Мать ребёнка: Сухопарова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
25.02.1938
Дочь: Архангельская Надежда Спиридонова
Мать ребёнка: Сухопарова Анастасия Михайловна
село Дунаевка, Называевский район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
20.08.1945
Дочь: Швецова Зина Спиридоновна
Мать ребёнка: Сухопарова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куприянова Мария Спиридоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.01.1942
Ленинградская обл., Киришский р-н, Будогощский с/с, р.п. Будогощь