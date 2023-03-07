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Куприянов Спиридон Матвеевич

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Место рождения

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

07.12.1904

Дата смерти

17.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1904

Отец: Куприянов Матвей Иванович

Мать: Куприянова Василиса Лаврентьевна

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
1935

Жена: Сухопарова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Шмелькова Зоя Спиридоновна

Мать ребёнка: Сухопарова Анастасия Михайловна

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.02.1938

Дочь: Архангельская Надежда Спиридонова

Мать ребёнка: Сухопарова Анастасия Михайловна

село Дунаевка, Называевский район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
20.08.1945

Дочь: Швецова Зина Спиридоновна

Мать ребёнка: Сухопарова Анастасия Михайловна

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куприянова Мария Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.01.1942
Ленинградская обл., Киришский р-н, Будогощский с/с, р.п. Будогощь
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