Куприянова Василиса Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуприянова Василиса Лаврентьевна

Куприянова Василиса Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1904

Сын: Куприянов Спиридон Матвеевич

Отец ребёнка: Куприянов Матвей Иванович

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куприянова Надежда Матвеевна

Отец ребёнка: Куприянов Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close