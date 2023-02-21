Куприянова Василиса Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1904
Сын: Куприянов Спиридон Матвеевич
Отец ребёнка: Куприянов Матвей Иванович
Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куприянова Надежда Матвеевна
Отец ребёнка: Куприянов Матвей Иванович
Смерть
Неизвестно