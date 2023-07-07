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Бабков Валерий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1962

Отец: Бабков Владимир

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Бабкова (Сапова) Ирина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабкова (Сапова) Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
25.04.1992

Сын: Бабков Владимир Валерьевич

Мать ребёнка: Бабкова (Сапова) Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
15.03.1994

Сын: Бабков Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Бабкова (Сапова) Ирина Владимировна

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