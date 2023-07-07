Бабков Валерий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1962
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1962
Отец: Бабков Владимир
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1992
Сын: Бабков Владимир Валерьевич
Мать ребёнка: Бабкова (Сапова) Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
15.03.1994
Сын: Бабков Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Бабкова (Сапова) Ирина Владимировна