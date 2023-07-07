Бабкова (Сапова) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкова (Сапова) Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1964

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1964

Отец: Сапов Владимир Михайлович

Мать: Сапова (Сигалаева) Таисия Петровна

Развод
Неизвестно

Муж: Бабков Валерий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабков Валерий Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Новый Камелик, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.04.1992

Сын: Бабков Владимир Валерьевич

Отец ребёнка: Бабков Валерий Владимирович

Рождение ребёнка
15.03.1994

Сын: Бабков Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Бабков Валерий Владимирович

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