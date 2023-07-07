Бабкова (Сапова) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1964
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новый Камелик, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.04.1992
Сын: Бабков Владимир Валерьевич
Отец ребёнка: Бабков Валерий Владимирович
Рождение ребёнка
15.03.1994
Сын: Бабков Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Бабков Валерий Владимирович