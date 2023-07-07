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Бабков Александр Валерьевич
Бабков Александр Валерьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.03.1994
Пол
Мужской
Отец
Бабков Валерий Владимирович
1962 г.р.
Мать
Бабкова (Сапова) Ирина Владимировна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1994
Отец:
Бабков Валерий Владимирович
Мать:
Бабкова Ирина Владимировна
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