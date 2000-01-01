Кабаргин Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кабаргин Иван Малафеевич
Мать: Авдотья
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кабаргин Василий Никитьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кабаргин Василий Никитьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабаргин Андрей Никитьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: -Кабаргина Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: -Кабаргина Антонина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно