Кабаргин Никита Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабаргин Никита Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кабаргин Иван Малафеевич

Мать: Авдотья

Рождение ребёнка
1902

Сын: Кабаргин Василий Никитьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Кабаргин Василий Никитьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабаргин Андрей Никитьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: -Кабаргина Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: -Кабаргина Антонина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабаргин Иван Никитьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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