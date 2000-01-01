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Кабаргин Иван Малафеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кабаргин Малафей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Кабаргин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабаргин Александр Иванович

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабаргина Арина Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабаргина Федора Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабаргина Меланья Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабаргин Никита Иванович

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабаргин Василий Иванович

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабаргин Спиридон Иванович

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабаргин Петр Иванович

Мать ребёнка: Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Смерть
Неизвестно
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