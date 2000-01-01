Кабаргин Иван Малафеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кабаргин Малафей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабаргин Александр Иванович
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабаргина Арина Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабаргина Федора Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабаргина Меланья Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабаргин Василий Иванович
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабаргин Спиридон Иванович
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Смерть
Неизвестно