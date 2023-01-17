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Дьяков Игнат Александрович

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Место рождения

Карники, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Карники, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Сосенкова Капитолина Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Карники, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Карники, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьяков Павел Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Карники, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьяков Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Карники, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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