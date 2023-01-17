Сосенкова (Дьякова) Капитолина Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиПосле 1956
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Дьяков Игнат Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1899
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
20.12.1899 ст.
Сын: Сосенко Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Сосенков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
17.04.1902
Дочь: Сосенко Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Сосенков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
13.08.1904
Сын: Сосенко Николай Михайлович
Отец ребёнка: Сосенков Михаил Николаевич
Крестные: г. Тула купеческие дети Павел Игнатьевич и Александра Игнатьевна Дьяковы 16 авг 1904 Бредихино, Тульская область
Рождение ребёнка
14.12.1906
Сын: Сосенко Константин Михайлович
Отец ребёнка: Сосенков Михаил Николаевич
Смерть
После 1956