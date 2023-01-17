Сосенкова (Дьякова) Капитолина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосенкова (Дьякова) Капитолина Игнатьевна

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Место рождения

Карники, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

После 1956

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Дьяков Игнат Александрович

Мать: не указана

Карники, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
12.02.1899

Муж: Сосенков Михаил Николаевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
20.12.1899 ст.

Сын: Сосенко Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Сосенков Михаил Николаевич

Бредихино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.04.1902

Дочь: Сосенко Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Сосенков Михаил Николаевич

Бредихино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.08.1904

Сын: Сосенко Николай Михайлович

Отец ребёнка: Сосенков Михаил Николаевич

Бредихино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Крестные: г. Тула купеческие дети Павел Игнатьевич и Александра Игнатьевна Дьяковы 16 авг 1904 Бредихино, Тульская область
Рождение ребёнка
14.12.1906

Сын: Сосенко Константин Михайлович

Отец ребёнка: Сосенков Михаил Николаевич

Бредихино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1956
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