Корелин Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения28.02.1783 ст.
Дата смерти25.08.1822 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1783 ст.
Бракосочетание
30.01.1803 ст.
Рождение ребёнка
01.01.1810 ст.
Сын: Корелин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Корелина Евдокия Семеновна
Бракосочетание
22.01.1822 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корелина Евдокия Семеновна
Смерть
25.08.1822 ст.