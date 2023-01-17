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Корелин Василий Федорович

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Место рождения

Шулево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.02.1783 ст.

Дата смерти

25.08.1822 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1783 ст.

Отец: Корелин Федор Федорович

Мать: Корелина Анастасия Ивановна

Шулево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
30.01.1803 ст.

Жена: Корелина Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
01.01.1810 ст.

Сын: Корелин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Корелина Евдокия Семеновна

Шулево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
22.01.1822 ст.

Жена: Корелина Афанасия Артемьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корелин Егор Васильевич

Мать ребёнка: Корелина Евдокия Семеновна

Шулево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
25.08.1822 ст.
Шулево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
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