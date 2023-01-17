Корелина (Корманова) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корелина (Корманова) Евдокия Семеновна

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Место рождения

д.Большой двор, Царевской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии

Дата рождения

1786

Дата смерти

03.09.1821 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Корманов Семен

Мать: не указана

д.Большой двор, Царевской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии
Бракосочетание
30.01.1803 ст.

Муж: Корелин Василий Федорович

Рождение ребёнка
01.01.1810 ст.

Сын: Корелин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Корелин Василий Федорович

Шулево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корелин Егор Васильевич

Отец ребёнка: Корелин Василий Федорович

Шулево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
03.09.1821 ст.
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