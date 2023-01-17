Корелина (Корманова) Евдокия Семеновна
Место рожденияд.Большой двор, Царевской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии
Дата рождения1786
Дата смерти03.09.1821 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Корманов Семен
Мать: не указана
д.Большой двор, Царевской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии
Бракосочетание
30.01.1803 ст.
Рождение ребёнка
01.01.1810 ст.
Сын: Корелин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Корелин Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корелин Василий Федорович
Смерть
03.09.1821 ст.