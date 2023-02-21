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Корманов Семен

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Место рождения

Большой двор, Царевская волость, Тотемский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой двор, Царевская волость, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Корелина Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: не указана

д.Большой двор, Царевской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии
Смерть
Неизвестно
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