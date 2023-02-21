Корманов Семен
Место рожденияБольшой двор, Царевская волость, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Большой двор, Царевская волость, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Корелина Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: не указана
д.Большой двор, Царевской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии
Смерть
Неизвестно