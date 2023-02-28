Корелина Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти24.06.1808 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Корелин Федор Федорович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Федора Федоровна
Отец ребёнка: Корелин Федор Федорович
Рождение ребёнка
28.02.1783 ст.
Сын: Корелин Василий Федорович
Отец ребёнка: Корелин Федор Федорович
Шулево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Корелин Федор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.06.1808 ст.