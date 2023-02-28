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Корелина Анастасия Ивановна

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Место рождения

Пахтусово, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

24.06.1808 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Пахтусово, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Корелин Петр Федорович

Отец ребёнка: Корелин Федор Федорович

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Федора Федоровна

Отец ребёнка: Корелин Федор Федорович

Рождение ребёнка
28.02.1783 ст.

Сын: Корелин Василий Федорович

Отец ребёнка: Корелин Федор Федорович

Шулево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Корелин Федор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корелин Федор Федорович

Смерть
24.06.1808 ст.
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