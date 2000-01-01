Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1898
Дочь: Голочалова Ксения Даниловна
Отец ребёнка: Гончаров Данила
Рождение ребёнка
10.04.1913
Дочь: Николаева Анна (Нюся) Даниловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Дмитрий Данилович
Отец ребёнка: Гончаров Данила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Евдокия Даниловна
Отец ребёнка: Гончаров Данила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гончаров Данила
Смерть
Неизвестно