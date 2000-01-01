Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1898

Дочь: Голочалова Ксения Даниловна

Отец ребёнка: Гончаров Данила

Рождение ребёнка
10.04.1913

Дочь: Николаева Анна (Нюся) Даниловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Дмитрий Данилович

Отец ребёнка: Гончаров Данила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Евдокия Даниловна

Отец ребёнка: Гончаров Данила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Данила

Смерть
Неизвестно
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