Гончаров Дмитрий Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Дмитрий Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гончаров Данила

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Гончарова Таиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Тося

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Тося

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валентин Дмитриевич

Мать ребёнка: Тося

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тося

Смерть
Неизвестно
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