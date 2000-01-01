Гончаров Дмитрий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гончаров Данила
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Гончарова Таиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Тося
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Тося
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валентин Дмитриевич
Мать ребёнка: Тося
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тося
Смерть
Неизвестно