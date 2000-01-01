Тося — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тося

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Гончарова Таиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Гончаров Дмитрий Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Гончаров Дмитрий Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валентин Дмитриевич

Отец ребёнка: Гончаров Дмитрий Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Дмитрий Данилович

Смерть
Неизвестно
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