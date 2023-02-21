Голочалова Ксения Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голочалова Ксения Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1898

Дата смерти

02.02.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1898

Отец: Гончаров Данила

Мать: Пелагея

Смерть
02.02.1972
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