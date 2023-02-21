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Голочалова Ксения Даниловна
Голочалова Ксения Даниловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.01.1898
Дата смерти
02.02.1972
Пол
Женский
Отец
Гончаров Данила
Мать
Пелагея
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1898
Отец:
Гончаров Данила
Мать:
Пелагея
Смерть
02.02.1972
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