Гончарова Евдокия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончарова Евдокия Даниловна

Гончарова Евдокия Даниловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гончаров Данила

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
1923

Сын: Подребенников Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Подребенников Игнат Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подребенников Виктор Игнатьевич

Отец ребёнка: Подребенников Игнат Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подребенников Леонид Игнатьевич

Отец ребёнка: Подребенников Игнат Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подребенников Игнат Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подребенников Таиса Игнатьевна

Отец ребёнка: Подребенников Игнат Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close