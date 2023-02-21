Гончарова Евдокия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гончаров Данила
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
1923
Сын: Подребенников Григорий Игнатьевич
Отец ребёнка: Подребенников Игнат Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подребенников Виктор Игнатьевич
Отец ребёнка: Подребенников Игнат Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подребенников Леонид Игнатьевич
Отец ребёнка: Подребенников Игнат Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подребенников Таиса Игнатьевна
Отец ребёнка: Подребенников Игнат Иванович
Смерть
Неизвестно