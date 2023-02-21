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Подребенников Игнат Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Подребенников Григорий Игнатьевич

Мать ребёнка: Гончарова Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подребенников Таиса Игнатьевна

Мать ребёнка: Гончарова Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подребенников Леонид Игнатьевич

Мать ребёнка: Гончарова Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подребенников Виктор Игнатьевич

Мать ребёнка: Гончарова Евдокия Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Евдокия Даниловна

Смерть
Неизвестно
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