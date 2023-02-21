Подребенников Игнат Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Подребенников Григорий Игнатьевич
Мать ребёнка: Гончарова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подребенников Таиса Игнатьевна
Мать ребёнка: Гончарова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подребенников Леонид Игнатьевич
Мать ребёнка: Гончарова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подребенников Виктор Игнатьевич
Мать ребёнка: Гончарова Евдокия Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно