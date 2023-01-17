Слинько Мария Лифантьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1892
Дата смерти19.05.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1929
Отец ребёнка: Слинько Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слинько Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Слинько Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Слинько Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Слинько Андрей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.1972
Карайгер, Кувандыкский, Оренбургская область