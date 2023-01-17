Слинько Мария Лифантьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слинько Мария Лифантьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1892

Дата смерти

19.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1929

Сын: Слинько Павел Андреевич

Отец ребёнка: Слинько Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слинько Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Слинько Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Слинько Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Слинько Андрей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слинько Андрей Андреевич

Смерть
19.05.1972
Карайгер, Кувандыкский, Оренбургская область
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