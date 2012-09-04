Слинько Павел Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1929
Дата смерти04.09.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Павловна
Мать ребёнка: Слинько Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Павловна
Мать ребёнка: Слинько Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Слинько Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слинько Мария Николаевна
Смерть
04.09.2012
Карайгер, Кувандыкский, Оренбургская область