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Слинько Павел Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1929

Дата смерти

04.09.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1929

Отец: Слинько Андрей Андреевич

Мать: Слинько Мария Лифантьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Павловна

Мать ребёнка: Слинько Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Павловна

Мать ребёнка: Слинько Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слинько Юрий Павлович

Мать ребёнка: Слинько Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слинько Мария Николаевна

Смерть
04.09.2012
Карайгер, Кувандыкский, Оренбургская область
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