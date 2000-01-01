(Слинько) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Слинько) Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слинько Андрей Андреевич

Мать: Слинько Мария Лифантьевна

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