Стеренко Людмила Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1949
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1949
Отец: Стеренко Антон Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дель Эдмунд (Митя) *
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дель Александр Эдмунтович (***)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дель Иван Эдмунтович
Отец ребёнка: Дель Эдмунд (Митя) *
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дель Валентина Эдмунтовна
Отец ребёнка: Дель Эдмунд (Митя) *
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дель Оксана Эдмунтовна
Отец ребёнка: Дель Эдмунд (Митя) *
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дель Елена Эдмунтовна
Отец ребёнка: Дель Эдмунд (Митя) *
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дель Эдмунд (Митя) *