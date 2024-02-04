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Стеренко Людмила Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1949

Отец: Стеренко Антон Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дель Дмитрий Эдмунтович

Отец ребёнка: Дель Эдмунд (Митя) *

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дель Александр Эдмунтович (***)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дель Иван Эдмунтович

Отец ребёнка: Дель Эдмунд (Митя) *

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дель Валентина Эдмунтовна

Отец ребёнка: Дель Эдмунд (Митя) *

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дель Оксана Эдмунтовна

Отец ребёнка: Дель Эдмунд (Митя) *

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дель Елена Эдмунтовна

Отец ребёнка: Дель Эдмунд (Митя) *

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дель Эдмунд (Митя) *

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