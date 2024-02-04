Дель Эдмунд (Митя) *
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Стеренко Людмила Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дель Иван Эдмунтович
Мать ребёнка: Стеренко Людмила Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дель Валентина Эдмунтовна
Мать ребёнка: Стеренко Людмила Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дель Оксана Эдмунтовна
Мать ребёнка: Стеренко Людмила Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дель Елена Эдмунтовна
Мать ребёнка: Стеренко Людмила Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно