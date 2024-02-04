Дель Эдмунд (Митя) * — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дель Эдмунд (Митя) *

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дель Дмитрий Эдмунтович

Мать ребёнка: Стеренко Людмила Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дель Иван Эдмунтович

Мать ребёнка: Стеренко Людмила Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дель Валентина Эдмунтовна

Мать ребёнка: Стеренко Людмила Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дель Оксана Эдмунтовна

Мать ребёнка: Стеренко Людмила Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дель Елена Эдмунтовна

Мать ребёнка: Стеренко Людмила Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стеренко Людмила Антоновна

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