Стеренко Антон Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1926
Дата смерти16.11.1989
ПолМужской
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1926
Отец: Стеренко Гаврила *
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стеренко Лариса Антоновна
Мать ребёнка: Ольга Николаевна (жена Антона)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стеренко Любовь Антоновна
Мать ребёнка: Ольга Николаевна (жена Антона)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стеренко Лилия Антоновна
Мать ребёнка: Ольга Николаевна (жена Антона)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1949
Дочь: Стеренко Людмила Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
16.11.1989
п.Зангар,Павлодарская обл.,Казахстан