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Стеренко Антон Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1926

Дата смерти

16.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1926

Отец: Стеренко Гаврила *

Мать: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стеренко Лариса Антоновна

Мать ребёнка: Ольга Николаевна (жена Антона)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стеренко Любовь Антоновна

Мать ребёнка: Ольга Николаевна (жена Антона)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стеренко Лилия Антоновна

Мать ребёнка: Ольга Николаевна (жена Антона)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Николаевна (жена Антона)

Рождение ребёнка
09.09.1949

Дочь: Стеренко Людмила Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
16.11.1989
п.Зангар,Павлодарская обл.,Казахстан

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