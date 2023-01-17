Бухаркина (Жуковская) Софья Степановна
Место рожденияСвенцяны (Швянчёнис, Литва)
Дата рождения10.03.1899 ст.
Дата смерти1950
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1899 ст.
Свенцяны (Швянчёнис, Литва)
Место жительства
Около 1920
Рогово, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
24.05.1924
Сын: Бухаркин Евгений Викторович
Отец ребёнка: Бухаркин Виктор Иванович
Минск
Рождение ребёнка
29.03.1928
Сын: Бухаркин Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Бухаркин Виктор Иванович
Горки, Могилевская обл.
Место жительства
С 1935 по 1950
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1950
Атка, Хасынский, Магаданская область