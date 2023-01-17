Бухаркина (Жуковская) Софья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухаркина (Жуковская) Софья Степановна

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Место рождения

Свенцяны (Швянчёнис, Литва)

Дата рождения

10.03.1899 ст.

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1899 ст.

Отец: Жуковский Степан Станиславович

Мать: Жуковская Надежда Филофеевна

Свенцяны (Швянчёнис, Литва)
Место жительства
Около 1920
Рогово, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
24.05.1924

Сын: Бухаркин Евгений Викторович

Отец ребёнка: Бухаркин Виктор Иванович

Минск
Рождение ребёнка
29.03.1928

Сын: Бухаркин Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Бухаркин Виктор Иванович

Горки, Могилевская обл.
Место жительства
С 1935 по 1950
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаркин Виктор Иванович

Смерть
1950
Атка, Хасынский, Магаданская область
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