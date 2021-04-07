Бухаркин Виктор Иванович
мужской, родился 24.11.1898, Лопуховка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
умер 06.08.1938, Магадан, город Магадан, Магаданская область
МатьБухаркина Стефанида ВасильевнаОколо 1870 г.р.
Супруги
Бухаркина (Жуковская) Софья Степановна10.03.1899 ст. г.р.
Дети
Бухаркин Евгений Викторович24.05.1924 г.р.
Бухаркин Анатолий Викторович29.03.1928 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1898
Отец: не указан
Лопуховка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Место жительства
С 1914 по 1921
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.05.1924
Сын: Бухаркин Евгений Викторович
Мать ребёнка: Бухаркина (Жуковская) Софья Степановна
Минск
Рождение ребёнка
29.03.1928
Сын: Бухаркин Анатолий Викторович
Мать ребёнка: Бухаркина (Жуковская) Софья Степановна
Горки, Могилевская обл.
Концлагерь
С 1935
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Арест
03.01.1935
Ленинград
Смерть
06.08.1938
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Реабилитация осужденного
1961