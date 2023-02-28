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Бухаркин Виктор Иванович

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Место рождения

Лопуховка, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

24.11.1898

Дата смерти

06.08.1938

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1898

Отец: не указан

Мать: Бухаркина Стефанида Васильевна

Лопуховка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1914 по 1921
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.05.1924

Сын: Бухаркин Евгений Викторович

Мать ребёнка: Бухаркина Софья Степановна

Минск
Рождение ребёнка
29.03.1928

Сын: Бухаркин Анатолий Викторович

Мать ребёнка: Бухаркина Софья Степановна

Горки, Могилевская обл.
Арест
03.01.1935
Ленинград
Концлагерь
С 1935
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Реабилитация осужденного
1961
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухаркина Софья Степановна

Крещение
Неизвестно
Крещен в старообрядческой церкви
Смерть
06.08.1938
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Расстрелян
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