Бухаркин Виктор Иванович 24.11.1898 — найти родственников по фамилии на Familio

Бухаркин Виктор Иванович

Автор
МБ
Бухаркина М.

мужской, родился 24.11.1898, Лопуховка, Вольский муниципальный район, Саратовская область

умер 06.08.1938, Магадан, город Магадан, Магаданская область

Мать
Бухаркина Стефанида ВасильевнаОколо 1870 г.р.
Супруги
Бухаркина (Жуковская) Софья Степановна10.03.1899 ст. г.р.
Дети
Бухаркин Евгений Викторович24.05.1924 г.р.
Бухаркин Анатолий Викторович29.03.1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1898

Отец: не указан

Мать: Бухаркина Стефанида Васильевна

Лопуховка, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухаркина (Жуковская) Софья Степановна

Крещение
Неизвестно

Крещен в старообрядческой церкви

Место жительства
С 1914 по 1921
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Рождение ребёнка
24.05.1924

Сын: Бухаркин Евгений Викторович

Мать ребёнка: Бухаркина (Жуковская) Софья Степановна

Минск

Рождение ребёнка
29.03.1928

Сын: Бухаркин Анатолий Викторович

Мать ребёнка: Бухаркина (Жуковская) Софья Степановна

Горки, Могилевская обл.

Концлагерь
С 1935
Магадан, город Магадан, Магаданская область

Арест
03.01.1935
Ленинград

Смерть
06.08.1938
Магадан, город Магадан, Магаданская область

Расстрелян

Реабилитация осужденного
1961

Мы используем куки для улучшения работы сайта.