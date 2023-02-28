Бухаркин Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения24.11.1898
Дата смерти06.08.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1898
Отец: не указан
Место жительства
С 1914 по 1921
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.05.1924
Сын: Бухаркин Евгений Викторович
Мать ребёнка: Бухаркина Софья Степановна
Минск
Рождение ребёнка
29.03.1928
Сын: Бухаркин Анатолий Викторович
Мать ребёнка: Бухаркина Софья Степановна
Горки, Могилевская обл.
Арест
03.01.1935
Ленинград
Концлагерь
С 1935
Реабилитация осужденного
1961
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Крещен в старообрядческой церкви
Смерть
06.08.1938
Расстрелян