Жуковская Надежда Филофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1899 ст.
Дочь: Бухаркина Софья Степановна
Отец ребёнка: Жуковский Степан Станиславович
Свенцяны (Швянчёнис, Литва)
Рождение ребёнка
1903
Сын: Жуковский Иван Степанович
Отец ребёнка: Жуковский Степан Станиславович
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Жуковская Мария Степановна
Отец ребёнка: Жуковский Степан Станиславович
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Моисеенко Лидия Степановна
Отец ребёнка: Жуковский Степан Станиславович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Жуковский Леонид Степанович
Отец ребёнка: Жуковский Степан Станиславович
Свенцяны (Швянчёнис, Литва)
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Жуковский Виктор Степанович
Отец ребёнка: Жуковский Степан Станиславович
Место жительства
Около 1920
Рогово, Минский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1843
Мацки, Минский район, Минская область
Похоронена в д.Мацки Минского р-на.