Жуковская Надежда Филофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуковская Надежда Филофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1843

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1899 ст.

Дочь: Бухаркина Софья Степановна

Отец ребёнка: Жуковский Степан Станиславович

Свенцяны (Швянчёнис, Литва)
Рождение ребёнка
1903

Сын: Жуковский Иван Степанович

Отец ребёнка: Жуковский Степан Станиславович

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Жуковская Мария Степановна

Отец ребёнка: Жуковский Степан Станиславович

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Моисеенко Лидия Степановна

Отец ребёнка: Жуковский Степан Станиславович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Жуковский Леонид Степанович

Отец ребёнка: Жуковский Степан Станиславович

Свенцяны (Швянчёнис, Литва)
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Жуковский Виктор Степанович

Отец ребёнка: Жуковский Степан Станиславович

Место жительства
Около 1920
Рогово, Минский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуковский Степан Станиславович

Смерть
1843
Мацки, Минский район, Минская область
Похоронена в д.Мацки Минского р-на.
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