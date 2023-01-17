Сергей Фадеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Фадеев

Сергей Фадеев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Фадей Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агафья Сергеева

Мать ребёнка: Варвара

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мария Сергеева

Мать ребёнка: Варвара

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Сергеева

Мать ребёнка: Варвара

Рождение ребёнка
1839

Сын: Фаддеев Михаил Сергеев

Мать ребёнка: Варвара

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
16.07.1844

Жена: Евдокия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close