Сергей Фадеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Фадей Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Агафья Сергеева
Мать ребёнка: Варвара
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мария Сергеева
Мать ребёнка: Варвара
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Сергеева
Мать ребёнка: Варвара
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Варвара
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
16.07.1844
Жена: Евдокия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара
Смерть
Неизвестно