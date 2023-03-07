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Мария Сергеева

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Сергей Фадеев

Мать: Варвара

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
05.05.1848

Муж: Фомин Егор Прокофьев

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Фомин Егор Прокофьев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Васса Егорова

Отец ребёнка: Фомин Егор Прокофьев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ефросинья Егорова

Отец ребёнка: Фомин Егор Прокофьев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.08.1871

Сын: Фомин Александр Егоров

Отец ребёнка: Фомин Егор Прокофьев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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