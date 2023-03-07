Мария Сергеева
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Сергей Фадеев
Мать: Варвара
Бракосочетание
05.05.1848
Муж: Фомин Егор Прокофьев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Фомин Егор Прокофьев
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Васса Егорова
Отец ребёнка: Фомин Егор Прокофьев
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Ефросинья Егорова
Отец ребёнка: Фомин Егор Прокофьев
Рождение ребёнка
25.08.1871
Отец ребёнка: Фомин Егор Прокофьев
Смерть
Неизвестно