Агафья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти13.10.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Сергей Фадеев
Мать: Варвара
Бракосочетание
02.04.1843
Муж: Иван Петров
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
25.12.1857
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
30.05.1861
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
15.10.1862
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
08.04.1865
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
01.06.1868
Сын: Новиков Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
16.03.1870
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Смерть
13.10.1874
Причина смерти: Чахотка