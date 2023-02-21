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Агафья Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

13.10.1874

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Сергей Фадеев

Мать: Варвара

Бракосочетание
02.04.1843

Муж: Иван Петров

Рождение ребёнка
1850

Сын: Новиков Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Рождение ребёнка
1855

Сын: Новиков Степан Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.12.1857

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.05.1861

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Рождение ребёнка
15.10.1862

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Рождение ребёнка
08.04.1865

Сын: Новиков Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.06.1868

Сын: Новиков Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.03.1870

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
13.10.1874
Причина смерти: Чахотка
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