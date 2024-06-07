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Цветков Федор Кузьмич

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

14.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цветкова Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Шатина-Цветкова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цветкова Евгения Федоровна

Мать ребёнка: Шатина-Цветкова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
01.09.1928

Сын: Цветков Александр Федорович

Мать ребёнка: Шатина-Цветкова Александра Яковлевна

Смерть
14.08.1942

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