Цветков Федор Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти14.08.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цветкова Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Шатина-Цветкова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цветкова Евгения Федоровна
Мать ребёнка: Шатина-Цветкова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
01.09.1928
Сын: Цветков Александр Федорович
Мать ребёнка: Шатина-Цветкова Александра Яковлевна
Смерть
14.08.1942