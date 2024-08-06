Шатина-Цветкова Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатина-Цветкова Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цветкова Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Цветков Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цветкова Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Цветков Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
01.09.1928

Сын: Цветков Александр Федорович

Отец ребёнка: Цветков Федор Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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