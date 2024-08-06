Шатина-Цветкова Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цветкова Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Цветков Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цветкова Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Цветков Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
01.09.1928
Сын: Цветков Александр Федорович
Отец ребёнка: Цветков Федор Кузьмич
Смерть
Неизвестно