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Василий Козьмин

Место рождения

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

До 1827

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Козма Афанасьев

Мать: Акилина Яковлева

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Евдокия 1-я Васильева

Мать ребёнка: Евфимия

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Около 1785

Жена: Евфимия

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Трофим Васильев

Мать ребёнка: Евфимия

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Между 1808 и 1809

Жена: Пелагея Максимова

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
20.10.1809 ст.

Сын: Лука Васильев

Мать ребёнка: Пелагея Максимова

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Соломанида Васильева

Мать ребёнка: Пелагея Максимова

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
До 1827
Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Евдокия 2-я Васильева

Мать ребёнка: Евфимия

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

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