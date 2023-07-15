Василий Козьмин
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиДо 1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Козма Афанасьев
Мать: Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Евдокия 1-я Васильева
Мать ребёнка: Евфимия
Бракосочетание
Около 1785
Жена: Евфимия
Рождение ребёнка
1789
Сын: Трофим Васильев
Мать ребёнка: Евфимия
Бракосочетание
Между 1808 и 1809
Жена: Пелагея Максимова
Рождение ребёнка
20.10.1809 ст.
Сын: Лука Васильев
Мать ребёнка: Пелагея Максимова
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Соломанида Васильева
Мать ребёнка: Пелагея Максимова
Смерть
До 1827
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Евдокия 2-я Васильева
Мать ребёнка: Евфимия