Трофим Васильев
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Василий Козьмин
Мать: Евфимия
Рождение ребёнка
07.02.1817 ст.
Дочь: Ксения Трофимова
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Сергей Трофимов
Мать ребёнка: Евфимия Мефодьева
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Неонила Трофимова
Мать ребёнка: Евфимия Мефодьева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анастасия Трофимова
Мать ребёнка: Евфимия Мефодьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия Мефодьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Смерть
Неизвестно