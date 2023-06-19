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Трофим Васильев

Место рождения

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Василий Козьмин

Мать: Евфимия

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.02.1817 ст.

Дочь: Ксения Трофимова

Мать ребёнка: Евдокия

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Сергей Трофимов

Мать ребёнка: Евфимия Мефодьева

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Неонила Трофимова

Мать ребёнка: Евфимия Мефодьева

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анастасия Трофимова

Мать ребёнка: Евфимия Мефодьева

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия Мефодьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Смерть
Неизвестно