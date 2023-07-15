Евфимия Мефодьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Сергей Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Васильев
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Неонила Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Васильев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анастасия Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Васильев
Смерть
Неизвестно