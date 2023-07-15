Евфимия Мефодьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Мефодьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Сергей Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Васильев

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Неонила Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Васильев

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анастасия Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Васильев

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Васильев

Смерть
Неизвестно
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