Евфимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Евдокия 1-я Васильева
Отец ребёнка: Василий Козьмин
Бракосочетание
Около 1785
Муж: Василий Козьмин
Рождение ребёнка
1789
Сын: Трофим Васильев
Отец ребёнка: Василий Козьмин
Смерть
1807
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Евдокия 2-я Васильева
Отец ребёнка: Василий Козьмин