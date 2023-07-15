Евфимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Евдокия 1-я Васильева

Отец ребёнка: Василий Козьмин

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Около 1785

Муж: Василий Козьмин

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Трофим Васильев

Отец ребёнка: Василий Козьмин

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1807
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Евдокия 2-я Васильева

Отец ребёнка: Василий Козьмин

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
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