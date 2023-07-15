Пелагея Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1808 и 1809

Муж: Василий Козьмин

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
20.10.1809 ст.

Сын: Лука Васильев

Отец ребёнка: Василий Козьмин

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Соломанида Васильева

Отец ребёнка: Василий Козьмин

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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