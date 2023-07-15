Пелагея Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1808 и 1809
Муж: Василий Козьмин
Рождение ребёнка
20.10.1809 ст.
Сын: Лука Васильев
Отец ребёнка: Василий Козьмин
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Соломанида Васильева
Отец ребёнка: Василий Козьмин
Смерть
Неизвестно