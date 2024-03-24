Фещенко (Егоренко) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фещенко (Егоренко) Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.07.1914

Муж: Фещенко Сергей Павлович

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.391а стр.170об].png
Рождение ребёнка
17.09.1914

Сын: Фещенко Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Фещенко Сергей Павлович

[ГАНО. Д-156, оп.1, д.391а стр.138об].png
Рождение ребёнка
27.08.1922

Сын: Фещенко Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Фещенко Сергей Павлович

Рождение ребёнка
08.08.1927

Сын: Фещенко Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Фещенко Сергей Павлович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Титова (Фещенко) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Фещенко Сергей Павлович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Фещенко Зоя Сергеевна

Отец ребёнка: Фещенко Сергей Павлович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Фещенко Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Фещенко Сергей Павлович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Фещенко Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Фещенко Сергей Павлович

Смерть
Неизвестно

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