Фещенко (Егоренко) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.07.1914
Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.391а стр.170об].png
Рождение ребёнка
17.09.1914
Сын: Фещенко Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Фещенко Сергей Павлович
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.391а стр.138об].png
Рождение ребёнка
27.08.1922
Отец ребёнка: Фещенко Сергей Павлович
Рождение ребёнка
08.08.1927
Отец ребёнка: Фещенко Сергей Павлович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Титова (Фещенко) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Фещенко Сергей Павлович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Фещенко Зоя Сергеевна
Отец ребёнка: Фещенко Сергей Павлович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Фещенко Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Фещенко Сергей Павлович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Фещенко Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Фещенко Сергей Павлович
Смерть
Неизвестно