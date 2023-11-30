Фещенко Сергей Павлович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Бракосочетание
06.07.1914
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Титова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Фещенко Зоя Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1937
Сын: Фещенко Василий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1941
Сын: Фещенко Николай Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно