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Фещенко Сергей Павлович

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Место рождения

Струговка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Фещенко Павел Ефимович

Мать: Фещенко Агрипина Михайловна

Струговка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
06.07.1914

Жена: Фещенко Александра Андреевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Фещенко Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Фещенко Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Титова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Фещенко Зоя Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Фещенко Василий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1941

Сын: Фещенко Николай Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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