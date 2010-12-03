Кирилова (Русал) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1936
Дата смерти03.12.2010
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1936
Отец: Русал Григорий Михайлович
Мать: Русал Матрена
Рождение ребёнка
20.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кирилов Григорий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.2010
Луговск, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область