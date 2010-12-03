Кирилова (Русал) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилова (Русал) Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1936

Дата смерти

03.12.2010

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1936

Отец: Русал Григорий Михайлович

Мать: Русал Матрена

Рождение ребёнка
20.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирилов Григорий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилов Григорий Дмитриевич

Смерть
03.12.2010
Луговск, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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