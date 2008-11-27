Кирилов Григорий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1932
Дата смерти27.11.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кирилова Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.2008
Луговск, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область