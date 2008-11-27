Кирилов Григорий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилов Григорий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1932

Дата смерти

27.11.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирилова Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирилова Мария Григорьевна

Смерть
27.11.2008
Луговск, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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