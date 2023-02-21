Русал (Дмитров) Матрена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1910
Рождение ребёнка
03.03.1936
Дочь: Кирилова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Русал Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
03.08.1938
Дочь: Русал Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Русал Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
27.10.1941
Сын: Русал Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Русал Григорий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно