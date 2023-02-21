Русал (Дмитров) Матрена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русал (Дмитров) Матрена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Место жительства
С 1910
Болгарка, Алгинский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
03.03.1936

Дочь: Кирилова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Русал Григорий Михайлович

Болгарка, Алгинский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
03.08.1938

Дочь: Русал Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Русал Григорий Михайлович

Болгарка, Алгинский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
27.10.1941

Сын: Русал Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Русал Григорий Михайлович

Болгарка, Алгинский район, Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русал Григорий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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