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Король Николай Захарович
Король Николай Захарович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1940
Пол
Мужской
Отец
Король Захар Степанович
1893 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Король Захар Степанович
Мать: не указана
Смерть
1940
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