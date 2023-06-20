Подзоров Анисим Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Подзоров Степан Антонович
Бракосочетание
01.07.1855
Рождение ребёнка
18.10.1856
Дочь: Подзорова Параскева Анисимовна
Мать ребёнка: Подзорова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
04.12.1858
Сын: Подзоров Николай Анисимович
Мать ребёнка: Подзорова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Подзорова Параскева Анисимовна
Рождение ребёнка
18.11.1860
Сын: Подзоров Николай Анисимович
Мать ребёнка: Подзорова Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно