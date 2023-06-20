Подзорова (Кочурова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подзорова (Кочурова) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Падчерица Сергея Ивановича Зенкина.
Бракосочетание
01.07.1855

Муж: Подзоров Анисим Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.10.1856

Дочь: Подзорова Параскева Анисимовна

Отец ребёнка: Подзоров Анисим Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.12.1858

Сын: Подзоров Николай Анисимович

Отец ребёнка: Подзоров Анисим Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.11.1860

Сын: Подзоров Николай Анисимович

Отец ребёнка: Подзоров Анисим Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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