Подзорова (Кочурова) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.07.1855
Рождение ребёнка
18.10.1856
Дочь: Подзорова Параскева Анисимовна
Отец ребёнка: Подзоров Анисим Степанович
Рождение ребёнка
04.12.1858
Сын: Подзоров Николай Анисимович
Отец ребёнка: Подзоров Анисим Степанович
Рождение ребёнка
18.11.1860
Сын: Подзоров Николай Анисимович
Отец ребёнка: Подзоров Анисим Степанович
Смерть
Неизвестно