Порозова (Асанова) Мелания Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порозова (Асанова) Мелания Иванова

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Асанов Иван Ананенн

Мать: Асанова Настасья Исакова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порозов Федор

Комарово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431
Смерть
Неизвестно
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