Порозова (Асанова) Мелания Иванова
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Асанов Иван Ананенн
Мать: Асанова Настасья Исакова
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Порозов Федор
Комарово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431
Смерть
Неизвестно