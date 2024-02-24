Асанов Иван Ананенн
Место рождения
Дата рождения1705 ст.
Дата смерти1772 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1705 ст.
Отец: Асанов Ананий (Анашка) Григорьев
Мать: не указана
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1625 лист 1075 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1723 ст.
Дочь: Кобелева (Асанова) Марфа Иванова
Мать ребёнка: Асанова (Останина) Настасья Исакова
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431
Рождение ребёнка
1733 ст.
Мать ребёнка: Асанова (Останина) Настасья Исакова
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Порозова (Асанова) Мелания Иванова
Мать ребёнка: Асанова (Останина) Настасья Исакова
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431
Смерть
1772 ст.