Асанов Иван Ананенн — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсанов Иван Ананенн

Асанов Иван Ананенн

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1705 ст.

Дата смерти

1772 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705 ст.

Отец: Асанов Ананий (Анашка) Григорьев

Мать: не указана

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1625 лист 1075 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанова (Останина) Настасья Исакова

Рождение ребёнка
1723 ст.

Дочь: Кобелева (Асанова) Марфа Иванова

Мать ребёнка: Асанова (Останина) Настасья Исакова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431
Рождение ребёнка
1733 ст.

Сын: Асанов Василий Иванов

Мать ребёнка: Асанова (Останина) Настасья Исакова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Порозова (Асанова) Мелания Иванова

Мать ребёнка: Асанова (Останина) Настасья Исакова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431
Смерть
1772 ст.
Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.