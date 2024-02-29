Асанов Ананий (Анашка) Григорьев
Место рождения
Дата рождения1669 ст.
Дата смерти1729 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1669 ст.
Отец: Асанов Григорий (Гришка) Моисеев
Мать: не указана
По данным 1 РС 1719года ему 61год. Лист в РС 1075. РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 226 лист 179 по перепись 1679 ему 10 лет
Рождение ребёнка
1693 ст.
Сын: Асанов Мирон Ананьин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1698 ст.
Мать ребёнка: не указана
По данным 1 ревизии 21г, рождён в Вознесенского острожка деревни Фролово
Рождение ребёнка
1705 ст.
Сын: Асанов Иван Ананенн
Мать ребёнка: не указана
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1625 лист 1075 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Рождение ребёнка
1716 ст.
Сын: Асанов Перфилей (Парфен) Ананенн
Мать ребёнка: не указана
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1625 лист 1075 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 727
Смерть
1729 ст.
https://disk.yandex.ru/d/9GQnxhUF9wIsJw/350-2-1635%201748%2000122.JPG