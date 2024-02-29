Асанов Ананий (Анашка) Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанов Ананий (Анашка) Григорьев

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1669 ст.

Дата смерти

1729 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669 ст.

Отец: Асанов Григорий (Гришка) Моисеев

Мать: не указана

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
По данным 1 РС 1719года ему 61год. Лист в РС 1075. РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 226 лист 179 по перепись 1679 ему 10 лет
Рождение ребёнка
1693 ст.

Сын: Асанов Мирон Ананьин

Мать ребёнка: не указана

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1698 ст.

Сын: Асанов Василий Ананьин

Мать ребёнка: не указана

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
По данным 1 ревизии 21г, рождён в Вознесенского острожка деревни Фролово
Рождение ребёнка
1705 ст.

Сын: Асанов Иван Ананенн

Мать ребёнка: не указана

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1625 лист 1075 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Рождение ребёнка
1716 ст.

Сын: Асанов Перфилей (Парфен) Ананенн

Мать ребёнка: не указана

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1625 лист 1075 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 727
Смерть
1729 ст.
https://disk.yandex.ru/d/9GQnxhUF9wIsJw/350-2-1635%201748%2000122.JPG

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